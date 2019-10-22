ДБР завершило розслідування справи в.о голови Держслужби зайнятості

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ярошенко разом з пособниками в загальному отримали 800 тисяч гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо виконувача обов'язків голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка, підозрюваного у заволодінні коштами приватного підприємства. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Виконувач обов'язків голови Державної служби зайнятості та його пособник підозрюються у заволодінні коштами приватного підприємства, яке виграло тендер на будівництво Житомирського обласного центру зайнятості.

"Маніпулюючи власними посадами та застосовуючи погрози, чиновники в загальному отримали 800 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до корупційної схеми причетні заступник керівника департаменту - начальник управління, приватна особа у якості посередника.

"Наразі сторона захисту почала ознайомлюватися з матеріалами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ярошенка затримали 17 травня. Правоохоронці затримали його за відкати при будівництві об'єктів соціального призначення

Також Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальне провадження за фактом безпідставного витрачання бюджетних коштів на суму 17 млн грн в Державній прикордонній службі.