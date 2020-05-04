ГБР задержало на взятке главу областного отделения АМКУ

Следователи Государственного бюро расследований задержали руководителя Закарпатского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины на взятке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.



По предварительной информации, чиновник АМКУ требовал от руководителя предприятия 3000 долларов США за минимизацию штрафных санкций в отношении выявленных нарушений ведения хозяйственной деятельности.



"Следователи ГБР задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, во время получения части неправомерной выгоды в сумме 1100 долларов США", - говорится в сообщении.



Сейчас решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Днепропетровской области задержали прокурора на взятке за закрытие дела. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Как сообщало РБК-Украина, следователи ГБР задержали одного из руководителей управления Государственной службы с чрезвычайных ситуаций в Волынской области и начальника одного из отрядов управления на получении взятки.