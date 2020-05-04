ДБР затримало на хабарі голову обласного відділення АМКУ

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали керівника Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на хабарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.



За попередньою інформацією, посадовець АМКУ вимагав від керівника підприємства 3000 доларів США за мінімізацію штрафних санкцій щодо виявлених порушень ведення господарської діяльності.



"Слідчі ДБР затримали посадовця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 1100 доларів США", - йдеться у повідомленні.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримали прокурора на хабарі за закриття справи. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Як повідомляло РБК-Україна, слідчі ДБР затримали одного з керівників управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області та начальника одного з загонів управління на отриманні хабаря.