ГБР задержало руководителя адвокатского объединения за вымогательство 400 тысяч долларов
Следователи ГБР задокументировали преступную деятельность руководителя адвокатского объединения, требовавшего у супругов 400 тыс. долларов. Деньги или две квартиры в Киеве требовались за решение проблем потерпевших с законом, которые, по предварительной информации, адвокат сам и создал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
На супругов поданы многочисленные исковые заявления в суды об отмене права собственности на принадлежащее им имущество, заявления о совершении уголовных правонарушений и т.п.
После этого с потерпевшими связался руководитель одного из адвокатских объединений города Киева, представлявший их интересы ранее.
Адвокат отметил, что узнал их проблемы и предложил свои услуги.
После этого он рассказывал супругам о якобы серьезности уголовного производства и исков по взысканию долгов, которых на самом деле не существует.
Поэтому адвокат предложил своим клиентам передать ему недвижимость или 400 тыс. долларов США за якобы решение их вопросов в Министерстве юстиции Украины, органах Национальной полиции и судах.
После этого супруги обратились в ГБР.
В ходе расследования задокументировано более 10 встреч адвоката и потерпевших. 28 октября 2021 года он вместе с посредником, которого он привлек к передаче суммы неправомерной выгоды, задержан во время получения денег.
Кроме полученных 400 тыс. долларов США у посредника найден в машине рюкзак с большой суммой денег неустановленного происхождения.
Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовных правонарушений и обращении в суд с ходатайствами об избрании мер.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Также проверяется версия о причастности работников полиции и Министерства юстиции Украины к совершению указанного уголовного преступления.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура. Оперативное сопровождение - ГБР.
Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) выявило возобновление масштабной деятельности контрабандистов, которые находились в санкционном списке СНБО. К "схеме" также были причастны чиновники Гостаможслужбы.