ДБР затримало керівника адвокатського об’єднання за вимагання 400 тисяч доларів

Слідчі ДБР задокументували злочинну діяльність керівника адвокатського об’єднання, який вимагав у подружжя 400 тис. доларів. Гроші або дві квартири у Києві вимагались за вирішення проблем потерпілих із законом, які, за попередньою інформацією, адвокат сам і створив.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

На подружжя подано чисельні позовні заяви до судів про скасування права власності на належне їм майно, заяви про вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Після цього, з потерпілими зв’язався керівник одного з адвокатських об’єднань міста Києва, який представляв їхні інтереси раніше.

Адвокат зауважив, що дізнався про їхні проблеми і запропонував свої послуги.

Після того він розповідав подружжю про начебто серйозність кримінального провадження та позовів щодо стягнення боргів, яких насправді не існує.

Тому адвокат запропонував своїм «клієнтам» передати йому нерухомість або 400 тисяч доларів США за нібито вирішення їх питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах.

Після цього подружжя звернулось до ДБР.

Під час розслідування задокументовано понад 10 зустрічей адвоката та потерпілих. 28 жовтня 2021 року його разом зі посередником, якого він залучив до передачі суми неправомірної вигоди, затримано під час отримання грошей.

Крім отриманих 400 тис. доларів США у посередника знайдено в машині рюкзак з великою сумою грошей невстановленого походження.

Попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб (ч. 4 ст. 190 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та звернення до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Також перевіряється версія щодо причетності працівників поліції та Міністерства юстиції України до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура. Оперативний супровід - ДБР.