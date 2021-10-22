ГБР разоблачила масштабную деятельность контрабандистов из санкционного списка СНБО
Государственное бюро расследований выявило возобновление масштабной деятельности контрабандистов, которые находились в санкционном списке СНБО. К "схеме" также были причастны чиновники Гостаможслужбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Так, в этом году летом возобновили противоправную деятельность, через перераспределение контрабандных потоков, лица в отношении которых в 2021 году СНБО применило санкции.
По информации правоохранителей, фигуранты для осуществления контрабанды привлекли новых юридических лиц, не вошедших в санкционным спискам.
Сотрудники ГБР провели ряд обысков по месту жительства "контрабандистов" и их сообщников, которые "действовали" на территории Одесской, Киевской областей и города Киева.
В частности, правоохранители нашли доказательства причастности к схеме должностных лиц Государственной таможенной службы и лиц в отношении которых наложены санкции.
Силовики изъяли во время обысков черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флеш-носители информации.
Кроме этого ГБР будет инициировать проведение совместно с иностранными правоохранительными органами ряда мероприятий по установлению активов указанных лиц за рубежом.