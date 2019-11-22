ГБР задержало правохранителя на вымогательстве взятки от "айтишника"

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперуполномоченного отдела мониторинга и зонального контроля Волынского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины во время получения им 3 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель требовал и получил от гражданина, который работает фрилансером в сфере IT, взятку, за который обещал не сообщать в подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью о якобы противоправной деятельности потерпевшего, которая заключалась в распространении вирусных программ.

В настоящее время правоохранителя задержали. Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Фото: задержание взяточника (dbr.gov.ua)

Квалификация: получение должностным лицом для себя неправомерной выгоды за совершение или не совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием служебного положения, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили служебное лицо Ирпенского отделения Вышгородской ОГНИ ГУГФС в Киевской области во время получения взятки от частного предпринимателя.

РБК-Украина писало, что в Краматорске (Донецкая область) следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали полицейских, которые за взятку предлагали мужу избежать ответственности за хранение наркотиков.