ДБР затримало правоохоронця на вимаганні хабаря від "айтішника"

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали оперуповноваженого відділу моніторингу та зонального контролю Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України під час одержання ним 3 тис. доларів хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав та одержав від громадянина, який працює фрілансером у сфері IT, хабар, за який обіцяв не повідомляти підрозділи поліції по боротьбі з кіберзлочинністю про нібито протиправну діяльність потерпілого, яка полягала у поширенні вірусних програм.

Наразі правоохоронця затримали. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

Кваліфікація: одержання службовою особою для себе неправомірної вигоди за вчинення або не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили службову особу Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУДФС у Київській області під час одержання хабаря від приватного підприємця.

РБК-Україна писало, що у Краматорську (Донецька область) слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали поліцейських, які за хабар пропонували чоловіку уникнути відповідальності за зберігання наркотиків.