ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали организатора конвертационного центра на взятке сотруднику Службы безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГБР.

Как сообщается, организатора конвертцентра задержали во время передачи взятки размером 10 тысяч долларов, сотруднику управления СБУ во Львовской области. Злоумышленник предлагал денежное вознаграждение в обмен на непрепятствование противоправной деятельности.

"Мужчина обещал платить 10 тысяч долларов ежемесячно, чтобы правоохранители не предпринимали должных мер по документированию работе незаконного конвертационного центра", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что сейчас продолжается досудебное расследование, происшествие было квалифицировано по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР задержало на взятке инспектора патрульной полиции Фастовского отделения полиции Главного управления Нацполиции Киевской области. Полицейский потребовал от водителя 14 тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности.