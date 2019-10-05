ДБР затримало організатора конвертцентру на хабарі співробітнику СБУ

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали організатора конвертаційного центру на хабарі співробітнику Служби безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, організатора конвертцентру затримали під час передачі хабара, розміром 10 тисяч доларів, співробітнику управління СБУ у Львівській області. Зловмисник пропонував грошову винагороду в обмін на неперешкоджання протиправній діяльності.

"Чоловік обіцяв платити 10 тисяч доларів щомісяця, аби правоохоронці не вживали належних заходів з документування роботи незаконного конвертаційного центру", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що наразі триває досудове розслідування, подія була кваліфікована за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР затримало на хабарі інспектора патрульної поліції Фастівського відділення поліції Головного управління Нацполіції Київської області. Поліцейський вимагав від водія 14 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності.