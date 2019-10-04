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ГБР задержало на взятке инспектора полиции Киевской области

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Нарушителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали за вымогательство инспектора патрульной полиции Фастовского отделения полиции Главного управления Нацполиции Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу ГБР.

Сообщается, что полицейский требовал от водителя 14 тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Напомним, в Полтаве задержали на взятке заместителя начальника одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. По сообщению ГБР, милиционер требовал и получил 2 тыс. долларов за закрытие уголовного дела.

Также, как сообщало ранее РБК-Украина в Киеве задержали следователя Печерского управления полиции на получении взятки. По сообщению Генпрокуратуры, следователь получил 35 тыс. гривен за возвращение техпаспорта на мотоцикл.

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