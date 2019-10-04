ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР задержала полицейского, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил велосипедиста

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 06:51
ГБР задержала полицейского, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил велосипедиста
Фото: ДТП с велосипедистом (dbr.gov.ua)

Полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы

Следователи теруправления Государственного бюро расследования в Николаеве, задержали оперуполномоченного Управления защиты экономики в Кировоградской области за совершение смертельной аварии с велосипедистом. Об этом передает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля марки Mercedes benz сбил велосипедиста.

"Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму и был доставлен в местную больницу, где скончался, не приходя в сознание", - отметили в ГБР.

В настоящее время следствием решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Действия полицейского квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ). В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, недавно в Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

Дело Луценко в ГБР касается возможных связей с игорным бизнесом В Кировоградской области полицейский насмерть сбил велосипедиста
Новости Украины ДТПполицейский беспределГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь