ГБР выявило в спортклубе "5 элемент" скрытые камеры

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) в ходе проведения санкционированных обысков в спортивном клубе “5 элемент" обнаружили скрытое видеооборудование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.

Как сообщается, следователи обнаружили оборудование, которое, вероятно, использовалось для негласного получения информации. На момент изъятия оборудование возможно находилось в рабочем состоянии.

"Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подсоединены к сетевому кабелю", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что за признаками возможного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), было открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве, а также в офисе политсилы "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко. В ГБР объясняли, что обыски проходят в рамках 2 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.

Кроме того, в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов 17 сентября суд арестовал завод "Кузница на Рыбацкой". Однако 19 ноября Киевский апелляционный суд принял решение об отмене ареста недвижимости и корпоративных прав завода.