ГБР выясняет обстоятельства наезда на ребенка с участием полиции в Конотопе

Государственное бюро расследований (ГБР) выясняет обстоятельства наезда на ребенка с участием сотрудника полиции в Конотопе (Сумская область), который произошел вечером в пятницу, 7 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, следователи проводят расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения.

Отмечается, что инспектор реагирования патрульной полиции, который совершил наезд на ребенка, был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, вечером 7 июня в Конотопе (Сумская область) полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе 10-летнего ребенка. Водитель прошел освидетельствование, которое определило, что он был трезвым.

В то же время мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что автомобиль, который сбил мальчика в центре Конотопа, числится за начальником полиции города и ехал на большой скорости.

Кроме того, по приказу руководителя полиции Сумщины, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Позже в полиции сообщили, что правоохранителю, который находился за рулем автомобиля, было сообщено о подозрении.