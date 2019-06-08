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Сбившему ребенка в Конотопе полицейскому объявлено о подозрении

Новости » Происшествия    08.06.2019 - 01:57
Сбившему ребенка в Конотопе полицейскому объявлено о подозрении
Фото: на месте ДТП в Конотопе (facebook.com/Наталя Науменко)

Вечером 7 июня автомобиль начальника полиции Конотопа сбил на пешеходном переходе 10-летнего мальчика

В Конотопе объявили подозрение полицейскому, который был за рулем полицейского автомобиля, сбившего в пятницу, 7 июня, 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полиции Сумской области в Facebook.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Водителю-полицейскому, который совершил наезд на ребенка, объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения повлекшее тяжкие последствия - ч. 2 ст. 286 УК Украины. В порядке ст. 208 УПК Украины он задержан", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Конотоп (Сумская область) вечером 7 июня 2019 года полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе 10-летнего ребенка. Водитель прошел освидетельствование, которое определило, что он был трезвым.

В то же время мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что автомобиль, который сбил мальчика в центре Конотопа, числится за начальником полиции города и ехал на большой скорости.

Впоследствии в полиции сообщили, что по приказу руководителя полиции Сумской области на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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