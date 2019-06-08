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ГБР выясняет обстоятельства наезда на ребенка с участием полиции в Конотопе

Новости » Происшествия    08.06.2019 - 12:28
ГБР выясняет обстоятельства наезда на ребенка с участием полиции в Конотопе
Фото: на месте ДТП в Конотопе (facebook.com/ Semenikhin)

Следователи проводят расследование по факту нарушения ПДД

Государственное бюро расследований (ГБР) выясняет обстоятельства наезда на ребенка с участием сотрудника полиции в Конотопе (Сумская область), который произошел вечером в пятницу, 7 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, следователи проводят расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения.

Отмечается, что инспектор реагирования патрульной полиции, который совершил наезд на ребенка, был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

 

Напомним, вечером 7 июня в Конотопе (Сумская область) полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе 10-летнего ребенка. Водитель прошел освидетельствование, которое определило, что он был трезвым.

В то же время мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что автомобиль, который сбил мальчика в центре Конотопа, числится за начальником полиции города и ехал на большой скорости.

Кроме того, по приказу руководителя полиции Сумщины, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Позже в полиции сообщили, что правоохранителю, который находился за рулем автомобиля, было сообщено о подозрении.

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