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ДБР з'ясовує обставини наїзду на дитину за участі поліції в Конотопі

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 12:28
ДБР з'ясовує обставини наїзду на дитину за участі поліції в Конотопі
Фото: на місці ДТП в Конотопі (facebook.com/ Semenikhin)

Слідчі проводять розслідування за фактом порушення ПДР

Державне бюро розслідувань (ДБР) з'ясовує обставини наїзду на дитину за участі працівника поліції у Конотопі (Сумська область), який стався ввечері п'ятниці, 7 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, слідчі проводять розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху.

Зазначається, що інспектор реагування патрульної поліції, який здійснив наїзд на дитину, був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

 

Нагадаємо, увечері 7 червня у Конотопі (Сумська область) поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході 10-річну дитину. Водій пройшов освідування, яке визначило, що він був тверезим.

Водночас мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що автомобіль, який збив хлопчика у центрі Конотопа, числиться за начальником поліції міста та їхав на великій швидкості.

Крім того, за наказом керівника поліції Сумщини, на період проведення службової перевірки начальник Конотопського відділення поліції був відсторонений від виконання службових обовʼязків. 

Пізніше в поліції повідомили, що правоохоронцю, який знаходився за кермом автомобіля, було повідомлено про підозру.

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