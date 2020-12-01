ГБР возбудило дело против следователей, которые проводили обыски в "Порше Украина"

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело для расследования возможных противоправных действий следователей Национальной полиции в отношении крупного автомобильного импортера "Порше Украина" и его клиентов.

Об этом говорится в выписке из ЕРДР, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Как следует из выписки, дело возбуждено по признакам служебного подлога и превышения полномочий представителем правоохранительных органов.

В заявлении в ГБР, поданном адвокатами одного из сотрудников компании "Порше Украина", приводятся факты многочисленных нарушений следователями Национальной полиции для давления на компанию и ее должностных лиц.

Правоохранительные органы должны будут проанализировать действия следователей, которые вероятно, не без подделки документов, изменили квалификацию статьи на более тяжкую, а также с грубым нарушением процессуальных требований зарегистрировали дополнительное уголовное производство.

В компании отмечают, что эти действия позволили следователю оказывать противозаконное процессуальное давление на руководство "Порше Украина", запугивать представителя компании арестом, а также осуществлять негласные следственные действия, нарушая основные конституционные права человека.

На данный момент процессуальные действия квалифицированы как служебный подлог путем внесения неправдивых сведений в официальные документы (ст. 366 УК Украины), а также как превышение полномочий представителем правоохранительного органа (ст. 365 УК Украины).

Напомним, как сообщалось ранее, крупный автомобильный импортер "Порше Украина" пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на действия следователей и попросил взять под контроль расследование уголовного дела против них, возбужденного Государственным бюро расследований.

В письме компания подробно описала, как следователи с целью оказать давление на компанию "Порше Украина" якобы устроили прессинг ее клиентам - владельцам автомобилей Volkswagen Golf (Variant) 2015 года выпуска. Их вызывают на допросы, следователи ставят под сомнение правомерность индивидуальной сертификации автомобилей и даже пытались инициировать отмену регистрации авто.

"Количество уголовных дел, искусственно созданных следователями, поражает, - сегодня нам известно о нескольких различных уголовных производствах в отношении одних и тех же лиц по одним и тем же обстоятельствам, что ярко подтверждает злоупотребление [со стороны следователей] процессуальными правами", - говорится в письме автоимпортера.

Компания просит власть обратить внимание на эту ситуацию, выступить гарантом соблюдения прав и законных интересов собственников более чем 2 700 автомобилей Volkswagen Golf (Variant) 2015 года выпуска и принять меры по прекращению процессуального давления на "Порше Украина" и владельцев автомобилей.

В сентябре компания уже обращалась с этой проблемой к украинским органам государственной власти, но впоследствии давление следователей на компанию и ее топ-менеджмент лишь усилилось: в октябре в офис пришли с обысками, угрожали руководителям компании, провели обыски дома у иностранных топ-менеджеров.

"Порше Украина" предложила урегулировать сложившуюся проблемную ситуацию посредством организации совместного совещания с участием представителей Офиса генпрокурора, Нацполиции, МВД Украины, Главного сервисного центра МВД.

В противном случае компания не исключает, что будет обращаться в судебные и международные арбитражные органы для получения возмещения за причиненный финансовый и репутационный ущерб, обращаться с иском к государству Украина о возмещении убытков, причиненных нарушением государством Украина международных обязательств в соответствии с Соглашением между Украиной и Республикой Австрия о содействии и взаимной защите инвестиций от 08.11.1996 года.

Как известно, "Порше Украина" - "дочка" Porsche Holding Salzburg, входящей в состав международного автомобильного концерна Volkswagen AG. В Украине компания является официальным импортером автомобилей брендов Audi, Volkswagen, Seat.