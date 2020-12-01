ДБР порушило справу проти слідчих, які проводили обшуки в "Порше Україна"

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу для розслідування можливих протиправних дій слідчих Національної поліції щодо великого автомобільного імпортера "Порше Україна" і його клієнтів.

Про це йдеться в виписці з ЕРДР, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Як випливає з виписки, справу порушено за ознаками службового підроблення та перевищення повноважень представником правоохоронних органів.

У заяві в ДБР, поданій адвокатами одного зі співробітників компанії "Порше Україна", наводяться факти численних порушень слідчими Національної поліції для тиску на компанію та її посадових осіб.

Правоохоронні органи повинні проаналізувати дії слідчих, які ймовірно, не без підробки документів, змінили кваліфікацію статті на більш тяжку, а також з грубим порушенням процесуальних вимог зареєстрували додаткове кримінальне провадження.

У компанії відзначають, що ці дії дозволили слідчому чинити протизаконний процесуальний тиск на керівництво "Порше Україна", залякувати представника компанії арештом, а також здійснювати негласні слідчі дії, порушуючи основні конституційні права людини.

На цей час процесуальні дії кваліфіковані як службове підроблення шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи (ст. 366 КК України), а також як перевищення повноважень представником правоохоронного органу (ст. 365 КК України).

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, великий автомобільний імпортер "Порше Україна" поскаржився президенту Володимиру Зеленському на дії слідчих і попросив взяти під контроль розслідування кримінальної справи проти них, порушеною Державним бюро розслідувань.

У листі компанія докладно описала, як слідчі з метою чинити тиск на компанію "Порше Україна" нібито влаштували пресинг її клієнтам - власникам автомобілів Volkswagen Golf (Variant) 2015 року випуску. Їх викликають на допити, слідчі ставлять під сумнів правомірність індивідуальної сертифікації автомобілів та навіть намагалися ініціювати скасування реєстрації авто.

"Кількість кримінальних справ, штучно створених слідчими, вражає, - сьогодні нам відомо про п'ять різних кримінальних проваджень стосовно одних і тих же осіб з одними й тим же обставинами, що яскраво підтверджує зловживання [з боку слідчих] процесуальними правами", - йдеться в листі автоімпортера.

Компанія просить владу звернути увагу на цю ситуацію, виступити гарантом дотримання прав і законних інтересів власників більш ніж 2 700 автомобілів Volkswagen Golf (Variant) 2015 року випуску та вжити заходів щодо припинення процесуального тиску на "Порше Україна" і власників автомобілів.

У вересні компанія вже зверталася з цією проблемою до українських органів державної влади, але згодом тиск слідчих на компанію та її топ-менеджмент лише посилився: в жовтні в офіс прийшли з обшуками, погрожували керівникам компанії, провели обшуки вдома в іноземних топ-менеджерів.

"Порше Україна" запропонувала врегулювати цю проблемну ситуацію шляхом організації спільної наради за участю представників Офісу генпрокурора, Нацполіції, МВС України та Головного сервісного центру МВС.

В іншому випадку компанія не виключає, що буде звертатися в судові та міжнародні арбітражні органи для отримання відшкодування за заподіяний фінансовий і репутаційний збиток, звертатися з позовом до держави Україна про відшкодування збитків, заподіяних порушенням державою Україна міжнародних зобов'язань згідно з Угодою між Україною і Республікою Австрія про сприяння та взаємний захист інвестицій від 0811.1996 року.

Як відомо, "Порше Україна" - "дочка" Porsche Holding Salzburg, що входить до складу міжнародного автомобільного концерну Volkswagen AG. В Україні компанія є офіційним імпортером автомобілів брендів Audi, Volkswagen, Seat.