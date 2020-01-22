В ГБР утверждают, что экс-адвокат Януковича не имеет отношения к делам Майдана

Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Артем Яблонский заявил, что первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков не имеет отношения к расследованию дел Майдана. Об этом он сказал во время пресс-конференции "Шестая годовщина первых погибших Героев Небесной Сотни", сообщает РБК-Украина.

По его словам, распределены функции и полномочия между заместителями директора ГБР, и Бабиков не имеет никакого отношения к расследованию дел Майдана".

"Опасения общества по данному поводу беспочвенны, уже нет никакого конфликта интересов, и об этом заверил как первый заместитель, так и в.и.о. директора ГБР. Ни почта, ни другие материалы не будут попадать в первого заместителя по данным вопросам", - отметил Яблонский.

Ранее стало известно, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР).

РБК-Украина писало, что глава ГБР Ирина Венедиктова прокомментировала назначение Бабикова, заявив, что "подразделение по делам Майдана подчиняется исключительно директору ГБР. Предпринято всех предусмотренных законом мер, направленных на недопущение конфликта интересов".