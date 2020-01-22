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В ГБР утверждают, что экс-адвокат Януковича не имеет отношения к делам Майдана

Новости » Общество     22.01.2020 - 19:38
В ГБР утверждают, что экс-адвокат Януковича не имеет отношения к делам Майдана
Фото: Александр Бабиков (из открытых источников)

Бабиков не получит доступ к материалам дела

Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Артем Яблонский заявил, что первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков не имеет отношения к расследованию дел Майдана. Об этом он сказал во время пресс-конференции "Шестая годовщина первых погибших Героев Небесной Сотни", сообщает РБК-Украина.

По его словам, распределены функции и полномочия между заместителями директора ГБР, и Бабиков не имеет никакого отношения к расследованию дел Майдана".

"Опасения общества по данному поводу беспочвенны, уже нет никакого конфликта интересов, и об этом заверил как первый заместитель, так и в.и.о. директора ГБР. Ни почта, ни другие материалы не будут попадать в первого заместителя по данным вопросам", - отметил Яблонский.

Ранее стало известно, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР).

РБК-Украина писало, что глава ГБР Ирина Венедиктова прокомментировала назначение Бабикова, заявив, что "подразделение по делам Майдана подчиняется исключительно директору ГБР. Предпринято всех предусмотренных законом мер, направленных на недопущение конфликта интересов".

Порошенко придет в Госбюро расследований 24 января, - адвокат ГБР объявило о принудительном приводе Порошенко на допрос
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