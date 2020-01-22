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У ДБР переконують, що екс-адвокат Януковича не має відношення до справ Майдану

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 19:38
У ДБР переконують, що екс-адвокат Януковича не має відношення до справ Майдану
Фото: Олександр Бабіков (з відкритих джерел)

Бабіков не отримає доступ до матеріалів справи

Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) Артем Яблонський заявив, що перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков не має відношення до розслідувань справ Майдану. Про це він сказав під час прес-конференції "Шоста річниця перших загиблих Героїв Небесної Сотні", повідомляє РБК-Україна.

За його словами, розподілені функції та повноваження між заступниками директора ДБР, і Бабіков не має жодного відношення до розслідування справ "Майдану".

"Побоювання суспільства з даного приводу безпідставні, вже немає ніякого конфлікту інтересів, і це запевнив як перший заступник, так і т.в.о директора ДБР. Ні пошта, ні інші матеріали не потраплятимуть до першого заступника з даних питань", - зазначив Яблонський.

Раніше стало відомо, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

РБК-Україна писало, що очільниця ДБР Ірина Венедіктова прокоментувала призначення Бабікова, заявивши, що "підрозділ по справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР. Вжито всіх передбачених законом заходів, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів".

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