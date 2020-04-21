ГБР составило протокол о повреждении столба на аллее Героев Небесной сотни

Фото: поврежденный столб на аллее Героев Небесной сотни (maidanmuseum.org)

Поврежденный столб является частью памятника истории

Следователи Государственного бюро расследований составили протокол о повреждении фонарного столба во время спецоперации Службы безопасности на аллее Героев Небесной сотни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального музея Революции Достоинства в Facebook.

В Музее отметили, что поврежденный столб является частью памятки истории "Место боевых действий и массовой гибели граждан в районе вул. Институтской в г. Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года".

Сьогодні працівники музею разом зі слідчою групою ДБР, склали протокол про пошкодження ліхтарного стовпа на алеї Героїв... Опубліковано Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum Вівторок, 21 квітня 2020 р.

Инцидент с участием СБУ состоялся 14 апреля во время спецоперации по задержанию злоумышленника, которого подозревают в продаже государственных должностей.

"Водитель белого Lexus свернул на аллею Героев Небесной сотни (которая закрыта для транспортного движения, но является проезжей для обслуживания гостиницы "Украина"), не справился с управлением, снес бетонные клумбы и врезался в фонарный столб. Поврежденный столб, молчаливый свидетель трагических событий в центре столицы 20 февраля 2014 года, имеет следы от пуль", - напомнили в музее.

По словам генерального директора музея Игоря Пошивайло, поврежденный столб является одним из объектов хранения, находится под охраной как составляющая достопримечательности местного значения, а также является вещественным доказательством для следователей по делам Майдана.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который за 25 тысяч долларов взятки обещал решить вопрос трудоустройства в правительстве. Злоумышленник убегал от полицейских и попал в ДТП на аллее Героев Небесной сотни.

Также сообщалось, что Печерский районный суд города Киева отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстреле участников Майдана экс-бойца спецподразделения "Омега" Владимира Косенко. Вместе с тем, суд по делам Майдана заочно арестовал бывшего первого заместителя председателя СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБУ.