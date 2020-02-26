ДБР повідомило про підозру заступнику голови податкової служби Харківської області

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З-за дій чиновників державі довелося виплатити 2,7 млн гривень пені

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру одному із заступників начальника Державної податкової служби у Харківській області у службовій недбалості, яка завдала збитків державному бюджету у розмірі 2,7 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що чиновнику повідомили підозра ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Його підлеглому за ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення).

"Слідством встановлено, що посадові особи, будучи співробітниками Головного управління ГФС в Харківській області, в 2015-2017 роках перешкоджали виконанню рішень адміністративного суду про відшкодування податку на додану вартість суспільству, яке займалося продажем автомобілів. Із-за незаконних дій податківців, поряд з основним боргом, держава сплатила ще й більше 2 мільйонів 700 тисяч гривень пені", - повідомили в ГБР.

У випадку докази заступник голови ДПС Харківської області загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років, його підлеглому - від 3 до 8 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР оголосило народному депутату України VIII скликання про підозру у перешкоджання законній професійній діяльності журналіста., За даними ЗМІ, мова йде про Тетяну Чорновол. Вона відібрала у журналіста телефон і припинила здійснення відеозапису.

Також РБК-Україна писало, що колишньому старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одеса повідомили про підозрою у незаконному затриманні. Поліцейський, знаючи про незаконність доручення, затримав громадянина, якого в подальшому прокурор помістив в місце тимчасового утримання.