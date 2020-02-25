ГБР объявило подозрение экс-нардепу за препятствование журналисту

Фото: Татьяна Чорновол (facebook.com)

Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи

Государственное бюро расследований объявило народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи.

По данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Татьяне Чорновол, которая на суде у бывшего народного избранника Сергея Пашинского забрала телефон у журналиста.

РБК-Украина писало, что в октябре прошлого года Печерский районный суд Киева взял под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского. В конце ноября Печерский райсуд продлил арест бывшему нардепу на 60 дней. Однако, в ноябре Киевский апелляционный суд отпустил Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило Пашинскому о подозрении. Бывшему нардепу квалифицируют умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения. Инцидент произошел 31 декабря 2016 года.