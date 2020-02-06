ГБР сообщило о подозрении сотруднику контрразведки СБУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранитель допустил к управлению автомобилем несовершеннолетнего

Сотруднику военной контрразведки Службы безопасности Украины сообщили о подозрении по ст. 287 Уголовного кодекса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным ведомства, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления контрразведки СБУ допустил к управлению автомобилем несовершеннолетнего, что повлекло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

"Несовершеннолетний водитель, нарушил правила дорожного движения и выехал в кювет, где автомобиль перевернулся и столкнулся с деревом. В результате ДТП пассажир, находившийся на заднем сидении, от полученных травм погиб на месте происшествия", - выяснили следователи.

Отмечается, что сотруднику контрразведки грозит наказание в виде штрафа до 500 необлагаемых минимумов или исправительных работ, или ограничения свободы сроком до 5 лет, или лишения свободы на такой же срок, с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным полиции в Закарпатской области за применение насилия к водителю и пассажирам остановленного автомобиля. Командир взвода совместно с коллегой остановил автомобиль "Citroen", после чего применил слезоточивый газ и физическую силу к пассажиру.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской области автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.