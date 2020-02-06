ДБР повідомило про підозру співробітнику контррозвідки СБУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронець допустив до керування автомобілем неповнолітню особу

Співробітнику військової контррозвідки Служби безпеки України повідомили про підозру за ст. 287 Кримінального кодексу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

За даними відомства, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Головного управління контррозвідки СБУ допустив до керування автомобілем неповнолітню особу, що спричинило смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

"Неповнолітній водій, порушив правила дорожнього руху та виїхав у кювет, де автомобіль перекинувся та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП пасажир, який перебував на задньому сидінні, від отриманих травм загинув на місці події", - з'ясували слідчі.

Зазначається, що співробітнику контррозвідки загрожує покарання у вигляді штрафу до 500 неоподатковуваних мінімумів або виправних робіт, або обмеження волі терміном до 5 років, або позбавлення волі на такий же термін, з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру тимчасово виконуючому обов'язки заступника командира взводу і двом патрульним поліції в Закарпатській області через застосування насильства до водія та пасажирів зупиненого автомобіля. Командир взводу спільно з колегою зупинив автомобіль "Citroen", після чого застосував сльозогінний газ і фізичну силу до пасажира.

Також РБК-Україна писало, що у Київській області автомобіль патрульної поліції збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході. Чоловіка було госпіталізовано в медичний заклад.