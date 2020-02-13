ДБР повідомило про підозру одному і головних податківців Житомирської області

Фото: повідомлення підозри податківцю (dbr.gov.ua)

Чиновник незаконно видав 77 ліцензій на торгівлю пальним

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру начальника одного з управлінь Державної податкової служби у Житомирській області за нанесення шкоди місцевому бюджету в 700 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що посадовець протягом липня-серпня 2019 року незаконно видав 77 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним.

"Через дії підозрюваного місцевим бюджетам завдано збитків на суму понад 700 тис. грн. Зараз вирішується питання щодо обрання стосовно податківця заходу і відсторонення його від займаної посади", - повідомили в ДБР.

Чиновнику податкової служби повідомили про підозру у ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Полтавській області припинили збут незаконно виготовлених пально-мастильних матеріалів на території однієї з нафтобаз на 37,6 млн гривень. Всього було вилучено 1,25 тисячі літрів нелегальних нафтопродуктів.

Також повідомлялося, що в Кривому Розі поліція припинила діяльність незаконного нафтопереробного заводу. Незаконне паливо реалізовувалося на п'яти АЗС міста.