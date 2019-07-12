ДБР повідомило про підозру контррозвіднику, який продавав телефонні розмови громадян

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Правоохоронець вносив недостовірні дані до службових документів, аби отримувати доступ до розмов та продавати їх

За продаж інформації із телефонних розмов громадян Державне бюро розслідування повідомило про підозру працівнику Управління контррозвідки ГУ Служби безпеки України в Києві та Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДБР.

Слідством встановлено, що контррозвідник за попередньою змовою з іншими особами вносив завідомо недостовірні дані до службових документів, аби отимати доступ до інформації про телефонні розмови громадян.

"У подальшому вказану інформацію спільники передавали замовникам в обмін на отримання матеріальної винагороди", - зазначили в ДБР.

За результатами досудового розслідування працівник СБУ підозрюється у злочинах за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

порушення таємниці листування, телефонних розмов за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу України);

порушення таємниці листування, телефонних розмов з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу України);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на початку поточного року Кабінет міністрів України вдосконалив механізм контролю за обігом спеціальних технічних засобів для прослуховування.