В ГБР сообщили подробности задержания мошенников, действовавших от имени ОП

Мошенников, которые от имени Офиса президента требовали взятку за помощь в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме" задержали при получении части денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает РБК-Украина.

По данным ведомства, правоохранители задержали 4 человек, а не двух злоумышленников, как сообщалось ранее. Задержание происходило в одном из офисов по улице Банковой, напротив Офиса президента, при передаче денежных средств в размере 250 тыс. долларов.

Отмечается, что сейчас готовится вручение злоумышленникам сообщения о подозрении и подача ходатайства об избрании меры пресечения. Инцидент квалифицирован по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно - мошенничество в особо крупных размерах.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что в Киеве задержали мошенников, которые от имени АП требовали у бывшего чиновника "Укрспецэкспорта" взятку за помощь в назначении на руководящую должность в госконцерне "Укроборонпром". За помощь злоумышленники требовали 570 тысяч долларов.

РБК-Украина писало, что в Киеве задержали одного из руководителей районных отделов прокуратуры Кировоградской области. Прокурор получил взятку за закрытие уголовного дела по факту хранения наркотиков. Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.