ДБР дозволили заочно розслідувати справу про держзраду Киви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

Зазначається, що справа стосується державної зради, порушення територіальної цілісності, пропаганди війни та закликів до насильницької зміни влади.

В ДБР нагадали, що Кива, перебуваючи в Росії, на одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Колишній нардеп пропонував фізично усунути президента та вище керівництво України, а також закликав до агресивної війни.

Наразі тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.