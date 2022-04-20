ДБР дозволили заочно розслідувати справу про держзраду Киви
Суд дозволив Державному бюро розслідувань заочно розслідувати справу щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви. Наразі підозрюваний знаходиться у міжнародному розшуку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
Зазначається, що справа стосується державної зради, порушення територіальної цілісності, пропаганди війни та закликів до насильницької зміни влади.
В ДБР нагадали, що Кива, перебуваючи в Росії, на одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Колишній нардеп пропонував фізично усунути президента та вище керівництво України, а також закликав до агресивної війни.
Наразі тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, що львівський суд заочно заарештував Киву за підозрою у державній зраді.
Крім того, Киву, який зараз переховується за кордоном, позбавили депутатського мандату.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.