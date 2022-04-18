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ГБР разоблачило схему отмывания средств российским генералом через партнера Кивы

Фото: российский генерал отмывал деньги через партнера Киви (dbr.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему отмывания средств российским генералом в Полтавской области. К ней причастен бизнес-партнер бывшего нардепа Ильи Кивы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что во время расследования дела о государственной измене бывшего народного депутата Ильи Кивы правоохранители обнаружили имущество российского генерала Валерия Капашина.

Среди обнаруженного были гостиницы, рестораны, земельные участки и тому подобное, через которые генерал отмывал средства в Украине.

"Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата - родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что схема функционирует через цепь подконтрольных коммерческих структур, которые якобы занимаются финансово-хозяйственной деятельностью.

Сейчас проверяется причастность самого Ильи Кивы к незаконной схеме, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Напомним, Лычаковский суд Львова заочно арестовал Киву по подозрению в государственной измене.

Кроме того, Киву, который сейчас скрывается за границей, лишили депутатского мандата.

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Илья КиваГБРмошенническая схема