ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ГБР разоблачило схему отмывания средств российским генералом через партнера Кивы

Новина українською →
Полтавская область, Понедельник 18 апреля 2022 11:04
ГБР разоблачило схему отмывания средств российским генералом через партнера Кивы Фото: российский генерал отмывал деньги через партнера Киви (dbr.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему отмывания средств российским генералом в Полтавской области. К ней причастен бизнес-партнер бывшего нардепа Ильи Кивы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что во время расследования дела о государственной измене бывшего народного депутата Ильи Кивы правоохранители обнаружили имущество российского генерала Валерия Капашина.

Среди обнаруженного были гостиницы, рестораны, земельные участки и тому подобное, через которые генерал отмывал средства в Украине.

"Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата - родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что схема функционирует через цепь подконтрольных коммерческих структур, которые якобы занимаются финансово-хозяйственной деятельностью.

Сейчас проверяется причастность самого Ильи Кивы к незаконной схеме, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Напомним, Лычаковский суд Львова заочно арестовал Киву по подозрению в государственной измене.

Кроме того, Киву, который сейчас скрывается за границей, лишили депутатского мандата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илья Кива ГБР мошенническая схема
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"