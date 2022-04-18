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ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через партнера Киви

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Полтавська область, Понеділок 18 квітня 2022 11:04
ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через партнера Киви Фото: російський генерал відмивав гроші через партнера Киви (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему відмивання коштів російським генералом у Полтавській області. До неї причетний бізнес-партнер колишнього нардепа Іллі Киви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Зазначається, що під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата Іллі Киви правоохоронці виявили майно російського генерала Валерія Капашина.

Серед виявленого були готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні.

"Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата - родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок", - йдеться у повідомленні.

В ДБР додали, що схема функціонує через ланцюг підконтрольних комерційних структур, які нібито займаються фінансово-господарською діяльністю.

Наразі перевіряється причетність самого Іллі Киви до незаконної схеми, а також з’ясовується, чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, Личаківський суд Львова заочно заарештував Киву за підозрою у державній зраді.

Крім того, Киву, який зараз переховується за кордоном, позбавили депутатського мандату.

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