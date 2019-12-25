ГБР разоблачило руководство "Артемсоль" на взятке в 800 тысяч гривен

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве разоблачили схему вымогательства 800 тысяч гривен чиновниками госпредприятия "Артемсоль" и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, взятки требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денег за выполненные подрядные работы, заказчиком которых было госпредприятие.

"Вымогательство так называемых откатов происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторы которой задержаны", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что в схеме участвовал заместитель начальника Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также ряд служебных лиц госпредприятия стратегического значения "Артемсоль".

Также сообщается, что чиновники создавали искусственные препятствия подрядчикам во время процедуры подписания актов выполненных подрядных работ по заключенным договорам, а также затягивали сроки перечисления денег за выполненные работы.

"Размер так называемого "отката" устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды). Досудебное расследование продолжается.

Новость дополняется...