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ГБР разоблачило призывников, пытавшихся сбежать из Украины с паспортом России

Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Государственного бюро расследований, в рамках фильтрационных мероприятий, разоблачили призывников, которые пытались бежать из Украины. Для этого беженцы пытались использовать недавно выданный им паспорт гражданина России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что определенное количество граждан Украины в предвоенное время получили в консульствах России в городах Украины паспорта граждан РФ, не отказавшись при этом от гражданства Украины", - пишет пресс-служба.

В течение последних дней было выявлено около 20 подобных инцидентов. С мужчинами проводят фильтрационные мероприятия по обстоятельствам и причинам получения паспортов, в том числе и с использованием полиграфа.

"Государственное бюро расследований отмечает недопустимость подобных действий и будет принимать исчерпывающие меры для предотвращения нарушений ограничительных правил", - добавляет прессслужба.

Война России против Украины продолжается четырнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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