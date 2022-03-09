ГБР разоблачило призывников, пытавшихся сбежать из Украины с паспортом России

"Установлено, что определенное количество граждан Украины в предвоенное время получили в консульствах России в городах Украины паспорта граждан РФ, не отказавшись при этом от гражданства Украины", - пишет пресс-служба.

В течение последних дней было выявлено около 20 подобных инцидентов. С мужчинами проводят фильтрационные мероприятия по обстоятельствам и причинам получения паспортов, в том числе и с использованием полиграфа.

"Государственное бюро расследований отмечает недопустимость подобных действий и будет принимать исчерпывающие меры для предотвращения нарушений ограничительных правил", - добавляет прессслужба.