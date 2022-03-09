ДБР викрило призовників, які намагалися втекти з України з паспортом Росії

"Встановлено, що певна кількість громадян України у передвоєнний час отримали у консульствах Росії в містах України паспорти громадян РФ, не відмовившись при цьому від громадянства України", - пише пресслужба.

Впродовж останніх днів було виявлено близько 20 подібних інцидентів. З чоловіками проводять фільтраційні заходи щодо обставин й причин отримання паспортів, в тому числі й з використанням поліграфу.

"Державне бюро розслідувань наголошує на неприпустимості подібних дій та вживатиме вичерпних заходів задля унеможливлення порушень обмежувальних правил", - додає пресслужба.