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ДБР викрило призовників, які намагалися втекти з України з паспортом Росії

Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Державного бюро розслідувань, в рамках фільтраційних заходів, викрили призовників, які намагалися втекти з України. Для цього біженці намагалися використати нещодавно виданий їм паспорт громадянина Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Встановлено, що певна кількість громадян України у передвоєнний час отримали у консульствах Росії в містах України паспорти громадян РФ, не відмовившись при цьому від громадянства України", - пише пресслужба.

Впродовж останніх днів було виявлено близько 20 подібних інцидентів. З чоловіками проводять фільтраційні заходи щодо обставин й причин отримання паспортів, в тому числі й з використанням поліграфу.

"Державне бюро розслідувань наголошує на неприпустимості подібних дій та вживатиме вичерпних заходів задля унеможливлення порушень обмежувальних правил", - додає пресслужба.

Війна Росії проти України триває чотирнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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