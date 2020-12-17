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ГБР разоблачило медика, которая требовала взятки от раненых военных

Автор: Андрей Козловский

Правоохранители разоблачили врача Главного военного клинического госпиталя, которая требовала взятку от раненых военных АТО и ООС за присвоения им группы инвалидности. Следователи сообщили женщине о подозрении.

Об этом сообщает пресс служба Государственного бюро расследований.

"В рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства врачом военного госпиталя от участника ООС 180 тысяч гривен и получения им части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности до 3 лет с конфискацией имущества.

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Сейчас правоохранители проверяют причастность других должностных лиц госпиталя и Центральной военно-врачебной комиссии до систематического вымогательства взяток от раненых и контуженных бойцов.

Фото: ГБР разоблачило врача на взятке (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее начальника одного из отделов управления Государственной фискальной службы в Харьковской области уличили во взяточничестве.

Кроме того, главу отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Министерства обороны Украины задержали во время получения взятки.

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