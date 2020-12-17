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ДБР викрило медика, яка вимагала хабарі від поранених військових

Автор: Андрій Козловський

Правоохоронці викрили лікаря Головного військового клінічного госпіталю, яка вимагала хабар з поранених військових АТО та ООС за присвоєння їм групи інвалідності. Слідчі повідомили жінці про підозру.

Про це повідомляє прес служба Державного бюро розслідувань.

"У рамках кримінального провадження задокументований факт вимагання лікарем військового госпіталю від учасника ООС 180 тисяч гривень і отримання ним частини неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

У разі доведення провини підозрюваній загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років з конфіскацією майна.

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Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців госпіталю і Центральної військово-лікарської комісії до систематичного вимагання хабарів від поранених і контужених бійців.

Фото: ДБР викрило лікаря на хабарі (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше начальника одного з відділів управління Державної фіскальної служби в Харківській області викрили у хабарництві.

Крім того, голову відділу Головного управління розвитку речового майна Збройних сил Міністерства оборони України затримали під час одержання хабара.

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