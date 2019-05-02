ГБР расследует продажу оружия в Грузию во времена Ющенко

Печерский суд дал доступ следователям Управления по расследованию военных преступлений Государственного бюро расследований к документам в "Укргазбанке", которые касаются контракта 2005 года на продажу военной техники в Грузию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда от 25 апреля 2019 года.

Согласно документу, речь идет о контракте, который был подписан в результате договоренностей между президентом Украины Виктором Ющенко и президентом Грузии Михеилом Саакашвили в апреле 2005 года.

Согласно контракту между "Укрспецэкспортом" и Министерством обороны Грузии, было поставлено: ЗРК "БУК-М1" - 1 шт; БМ 9А33БМ3 - 4 шт; батарейный КП ПУ-12М 9С482М - 1 шт; Т3М 9Т217БМ2 - 2 шт.; МТО 9В210М3, с АБ-8 на одноосной прицепе - 1 шт.; АКВРС 9В242-1, 9В617А на одноосной прицепе - 1 шт.; тренажер операторов БМ 9Ф632, с АБ-8 на одноосной прицепе - 1 шт.; ЮВ 9В914 - 1 шт.; машина группового ЗИП-2 9Ф372М3 - 1 шт.; электростанция ПЭС-100-Т/230-Ч/400 - 2 шт.; КНО 9Ф16М2 - 1 шт.; ЗРК "ОСА-АКМ 9К33М3" - 1 батор. + 10 ПУ; танки Т-72А - 101 шт; БТР-70 - 60 шт. и др.

"Досудебным расследованием в указанном уголовном производстве исследуются факты ненадлежащего выполнения служебными лицами Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, Государственного концерна "Укроборонпром" и других предприятий оборонно-промышленного комплекса своих служебных обязанностей, что привело к снижению боеготовности, боеспособности Вооруженных сил Украины и обороноспособности государства и повлекло тяжкие последствия, государственную измену, растрату оружия и военной техники", - говорится в документе

Напомним, Вооруженные силы Украины в течение последнего времени получили 120 новых образцов техники, которых ранее не было на вооружении украинских войск. Также Минобороны допустило к эксплуатации свыше 330 единиц вооружения и военной техники.