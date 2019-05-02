ДБР розслідує продаж зброї до Грузії за часів Ющенка

Печерський суд надав доступ слідчим з Управління з розслідування військових злочинів Державного бюро розслідувань до документів в "Укргазбанку", які стосуються контракту 2005 року на продаж військової техніки до Грузії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 25 квітня 2019 року.

Згідно з документом, мова йде про контракт, який був підписаний внаслідок домовленостей між президентом України Віктором Ющенком і президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі у квітні 2005 року.

Згідно з контрактом між "Укрспецекспортом" та Міністерством оборони Грузії, було поставлено: ЗРК "БУК-М1" - 1 шт; БМ 9А33БМ3 - 4 шт; батарейний КП ПУ-12М 9С482М - 1 шт; Т3М 9Т217БМ2 - 2 шт.; МТО 9В210М3, з АБ-8 на одноосьовому причепі - 1 шт.; АКВРС 9В242-1, 9В617А на одноосьовому причепі - 1 шт.; тренажер операторів БМ 9Ф632, з АБ-8 на одноосьовому причепі - 1 шт.; ЮВ 9В914 - 1 шт.; машина групового ЗІП-2 9Ф372М3 - 1 шт.; електростанція ПЭС-100-Т/230-Ч/400 - 2 шт.; КНО 9Ф16М2 - 1 шт.; ЗРК "ОСА-АКМ 9К33М3" - 1 батор. + 10 ПУ; танки Т-72А - 101 шт; БТР-70 - 60 шт. тощо.

"Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Державного концерну "Укроборонпром" та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов'язків, що призвело до зниження боєготовності, боєздатності Збройних сил України і обороноздатності держави та спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Збройні сили України протягом останнього часу отримали 120 нових зразків техніки, яких раніше не було на озброєнні українських військ. Також Міноборони допустило до експлуатації понад 330 одиниць озброєння та військової техніки.