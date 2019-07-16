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ГБР расследует присвоение 10 млн гривен сотрудниками "Укрспецэкспорт"

Новости » Общество    16.07.2019 - 19:23
ГБР расследует присвоение 10 млн гривен сотрудниками "Укрспецэкспорт"
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

На основании поддельных документов госконцерна в 2018-2019 годах  на счета обществ было перечислено около 10 млн гривен

Сотрудники террористического управления Госсударственного бюро расследования (ГБР) осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного присвоения 10 млн гривен отдельными служебними лицами компании "Укрспецэкспорт". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, досудебным расследованием установлено, что служебные лица "Укрспецэкспорт", по предварительному сговору, ввели механизм присвоения средств государственного предприятия путем их перечисления на счета ООО "Фишер Клаб" и ООО "Фишер Клаб 2017". Средства перечислялись за фиктивно оказанные услуги по питанию представителей иностранных делегаций.

По предварительным данным, на основании поддельных документов госконцерна в 2018-2019 годах на счета обществ было перечислено около 10 млн гривен.

Следственными ГБР и прокурорами Военной прокуратуры Центрального региона Украины проведены обыски по месту работы и жительства служебных лиц государственной компании и ресторане "Фишер".

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по фактам  присвоение, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах  организованной группой лиц (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины должностным лицам грозит наказание в виде   лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ГБР заявили об утечке информации по делам, связанных с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Сейчас ведомство по данному факту регистрирует уголовные производства в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Кроме того, за продажу информации с телефонных разговоров граждан Государственное бюро расследования сообщило о подозрении работнику Управления контрразведки ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

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