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ГБР заявляет об утечке информации по связанным с Порошенко делам

Новости » Политика    15.07.2019 - 17:50
ГБР заявляет об утечке информации по связанным с Порошенко делам
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Утекла информация по делам, связанных с Порошенко

В Государственном бюро расследовании (ГБР) заявили об утечке информации по делам, связанных с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР

По словам директора ГБР Романа Трубы, во время досудебного расследования произошла утечка информации относительно дел, в которых фигурирует Петр Порошенко.

"Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для новоутвореного. По данному факту начата служебная проверка", - заявил он.

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