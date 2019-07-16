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ДБР розслідує присвоєння 10 млн гривень співробітниками "Укрспецекспорт"

Новини » Суспільство    16.07.2019 - 19:23
ДБР розслідує присвоєння 10 млн гривень співробітниками "Укрспецекспорт"
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На підставі підроблених документів держконцерну в 2018-2019 роках на рахунку товариств було перераховано близько 10 млн гривень

Співробітники терористичного управління Державного бюро розслідувань (ДБР) здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого привласнення 10 млн гривень окремими служебними особами компанії "Укрспецекспорт". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДБР.

Як повідомляється, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи "Укрспецекспорт", за попередньою змовою, ввели механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ "Фішер Клаб" та ТОВ "Фішер Клаб 2017". Кошти перераховувалися за фіктивно надані послуги з харчування представників іноземних делегацій.

За попередніми даними, на підставі підроблених документів держконцерну в 2018-2019 роках на рахунку товариств було перераховано близько 10 млн гривень.

Слідчими ДБР та прокурорами Військової прокуратури Центрального регіону України проведено обшуки за місцем роботи та проживання службових осіб державної компанії та ресторані "Фішер".

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах організованою групою осіб (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

У разі доведення провини посадовим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ГБР заявили про витік інформації по справах, пов'язаних з п'ятим президентом України Петром Порошенком. Зараз відомство за даним фактом реєструє кримінальні провадження згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України.

Крім того, за продаж інформації з телефонних розмов громадян Державне бюро розслідування повідомило про підозру працівнику Управління контррозвідки ГУ СБУ в Києві та Київській області.

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