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ДБР розслідує отримання хабара Ситником від Крючкова

Новини » Політика    17.04.2019 - 16:00
ДБР розслідує отримання хабара Ситником від Крючкова
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Наразі проводяться першочергові слідчі дії

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало досудове розслідування за фактом отримання хабаря директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником від екс-депутата Верховної ради Дмитра Крючкова. Про це повідомила у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. 

Вона зазначила, що відкрито два кримінальних провадження 16 квітня 2019 року. ГПУ здійснює процесуальне керівництво у обох кримінальних провадженнях. На даний час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії.

 "Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16.04.2019 за фактом одержання Директором Національного антикорупційного бюро України Ситником А.С. неправомірної вигоди и особливо великому розмірі від Крючкова Д.В. та інших невстановлених осіб, з використанням наданої влади чи службового становища, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - написала Сарган. 

ДБР розслідує отримання хабара Ситником від Крючкова

Нагадаємо, в квітні 2018 року в Німеччині затримали колишнього депутата Верховної ради Дмитра Крючкова. Його підозрюють у фінансових махінаціях через компанію "Энергомережа".

Раніше в НАБУ повідомляли, що "Запоріжжяобленерго" в 2015 році поступилося цій фірмі борги великих споживачів."Энергомережа" отримала гроші від боржників, однак з обленерго не розплатилася.Таким чином, за даними слідства, державі було завдано збитків на суму понад 346 млн гривень.

Журналістам Крючков повідомив, що передавав 50-75% прибутку від корупційної схеми президенту Петру Порошенку та його соратнику нардепу Ігорю Кононенко.

Відзначимо, сьогодні в Солом'янському районному суді столиці проходить судове засідання, в ході якого розглядають клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому депутату Дмитру Крючкову. В ході засідання Крючков розповів про зустрічі з Ігорем Кононенко, в ході якої обговорювалися робота з обленерго та "Центренерго". Крючкову загрожує ув'язнення терміном до 12 років з конфіскацією майна.

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