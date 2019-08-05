ГБР расследует отмывание средств с помощью долговых облигаций

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Злоупотребления происходили сразу на нескольких украинских биржах

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые занимались отмыванием денег с помощью облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева.

Указано, что физические лица через посредников продавали юридическим лицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам.

"Преступная схема обычно заключается в следующем, торговец ценными бумагами (брокер) №1 от имени юридического лица покупает в банке облигации внутреннего государственного займа и перепродает их по заниженной цене, но в пределах рыночных колебаний, брокеру №2, который действует от имени физического лица. В дальнейшем брокер №1, который действует от имени юридического лица, выкупает этот пакет облигаций назад, но уже по более высокой цене. И вновь продает облигации брокеру №2, опять по цене ниже предыдущей покупки. В конце цепи брокер №2, который действует от имени физического лица, продает этот пакет облигаций внутреннего государственного займа банка по рыночной цене", - указано в постановлении суда.

Отмечается, что к схеме могут привлекаться институты совместного инвестирования (инвестиционные фонды).

"Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации - инвестиционный убыток", - говорится в решении суда.

Таким образом, компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги. Злоупотребления происходили сразу на нескольких украинских биржах: "Украинской бирже" и "Фондовой бирже ПФТС". К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.

Напомним, в июле сообщалось, что Госслужба финансового мониторинга Украины за первое полугодие 2019 года передала в правоохранительные органы 398 материалов о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Как писало РБК-Украина, в Совете Европы заявили о значительных рисках отмывания денег в Украине.