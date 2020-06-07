ДБР розслідує майже 5 тисяч справ щодо насильства поліцейських

Фото: Державне бюро розслідувань (РБК-Україна)

В ДБР створили спецпідрозділи для розслідування фактів насильства і катувань з боку правоохоронців

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує близько 5 000 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з боку правоохоронців, в тому числі катувань. Ці злочини розслідують найдосвідченіші слідчі бюро.

Про це заявив в.о. директора ДБР Олександр Соколов, передає прес-служба відомства.

Координаційна нарада керівників правоохоронних органів щодо стану протидії катуванням працівниками органів правопорядку відбулося в Офісі генпрокурора.

"У структурі Головного слідчого управління та територіальних управлінь ДБР створено відповідні підрозділи, які здійснюють досудове розслідування фактів вчинення працівниками правоохоронних органів злочинів, зокрема тих, що стосуються жорсткого поводження та катування. Вказану категорію злочинів розслідують найдосвідченіші слідчі Державного бюро розслідувань", - сказав він.

Нагадаємо, за словами генпрокурора Ірини Венедиктової, торік було відкрито 52 справи за фактом катувань та 1629 справи за фактом можливого перевищення правоохоронцями влади або службових повноважень, які супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спецзасобів.

Як писало РБК-Україна, минулого місяця стало відомо, що двоє поліцейських згвалтували дівчинку у райвідділку Київської області.

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Автор: Надія Собенко