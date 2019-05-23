ГБР расследует уже два дела против Порошенко по заявлениям Портнова

Заместитель главы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов подал в ГБР два заявления об открытии уголовных производств относительно действий пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщил председатель ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он отметил, что заявления Портнова относительно "экономических преступлений Порошенко" и введения военного положения.

"Мы расследуем уголовные производства, в которых Портнов является заявителем. Одно дело по госизмене высшего руководства страны относительно задержания наших моряков и по поводу принятия решения о введении военного положения. А сегодня он подал заявление относительно совершения экономических преступлений бывшим президентом (Порошенко, - ред.). ГБР еще не допрашивало Портнова. Еще нет. Это будет решает следователь и процессуальный руководитель. Если они будут считать, что его показания будут иметь доказательственное значение, то Портнова (как заявителя, - ред.) допросит ГБР", - заявил Труба.

Он добавил, что Портнов допрошен Генеральной прокуратурой в других уголовных производствах.

"Он допрошен по делам относительно событий, имевших место в 2013-2014 году. Эти производства расследует ГПУ", - заявил Труба.

Напомним, вчера САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.

После этого Порошенко заявил, что ряд расследований, которые были начаты после окончания срока его президентских полномочий, свидетельствуют о старте парламентской избирательной кампании. Он заявил о "политическом преследовании".