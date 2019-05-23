ДБР розслідує вже дві справи проти Порошенка за заявами Портнова

Заступник глави АП при Віктору Януковичу Андрій Портнов подав до ДБР дві заяви про відкриття кримінальних проваджень щодо дій п'ятого президента Петра Порошенка. Про це повідомив голова ДБР Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що заява Портнова щодо "економічних злочинів Порошенка" та введення воєнного положення.

"Ми розслідуємо кримінальні провадження, в яких Портнов є заявником. Одна справа по держзраді вищого керівництва країни щодо затримання наших моряків і з приводу прийняття рішення про введення воєнного стану. А сьогодні він подав заяву щодо вчиненя економічних злочинів колишнім президентом (Порошенком, - ред.). ДБР ще не допитувало Портнова. Ще ні. Це вирішує слідчий та процесуальний керівник. Якщо вони будуть вважати, що його свідчення будуть мати доказове значення, то Портнова (як заявника -ред.) допитає ДБР", - заявив Труба.

Він додав, що Портнов допитаний Генеральною прокуратурою у інших кримінальних провадженнях.

"Він допитаний у справах щодо подій, які мали місце у 2013-2014 році. Ці провадження розслідує ГПУ", - заявив Труба.

Нагадаємо, вчора САП відкрила кримінальне провадження за фактами можливої злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України, які нібито координувалися п'ятим президентом України Петром Порошенком і народним депутатом Ігорем Кононенко.

Після цього Порошенко заявив, що ряд розслідувань, які були розпочаті після закінчення терміну його президентських повноважень, свідчать про старт парламентської виборчої кампанії. Він заявив про "політичні переслідування".