Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сытник недоволен "слишком затянутой" экстрадицией Чауса

НовостиПолитика    11.06.2018 - 17:21
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Он также отметил, что были попытки "заспамить" антикоррупционный суд

Процедура экстрадиции бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса слишком затянулась. Об этом на пресс-брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

"В отношении Чауса, то честно говоря, для меня лично непонятно, почему так долго длится этот процесс, потому, что, согласитесь, дело там явно не такое масштабное. Взятка районного судьи.., но почему-то это дело, сама экстрадиция, почему-то затянулась", - сказал Сытник.

Он также отметил, что были попытки "заспамить" антикоррупционный суд.

"Была попытка заспамить этот суд, добавить туда дела, которые не связаны с коррупцией. Попытка была направлена на то, чтобы затянуть процесс создания суда. Насколько я видел заседание, якобы эти попытки были прекращены. Но все это будет определено, когда мы увидим финальную редакцию закона", - отметил Сытник.

"Будет запущена процедура конкурсного отбора судей в антикоррупционный суд. Все будет зависеть от того, насколько заинтересована власть в этой институции", - добавил он.

Напомним, 28 ноября 2017 Высший совет правосудия уволил Николая Чауса, обвиняемого во взяточничестве, с должности судьи Днепровского районного суда Киева.

Суд по делу Кернеса перенесли на 18 июня Для запуска антикоррупционного суда достаточно полгода, - Сытник
Теги публикации: взятка, Артем Сытник, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь