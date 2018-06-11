Сытник недоволен "слишком затянутой" экстрадицией Чауса

Он также отметил, что были попытки "заспамить" антикоррупционный суд

Процедура экстрадиции бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса слишком затянулась. Об этом на пресс-брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

"В отношении Чауса, то честно говоря, для меня лично непонятно, почему так долго длится этот процесс, потому, что, согласитесь, дело там явно не такое масштабное. Взятка районного судьи.., но почему-то это дело, сама экстрадиция, почему-то затянулась", - сказал Сытник.

Он также отметил, что были попытки "заспамить" антикоррупционный суд.

"Была попытка заспамить этот суд, добавить туда дела, которые не связаны с коррупцией. Попытка была направлена на то, чтобы затянуть процесс создания суда. Насколько я видел заседание, якобы эти попытки были прекращены. Но все это будет определено, когда мы увидим финальную редакцию закона", - отметил Сытник.

"Будет запущена процедура конкурсного отбора судей в антикоррупционный суд. Все будет зависеть от того, насколько заинтересована власть в этой институции", - добавил он.

Напомним, 28 ноября 2017 Высший совет правосудия уволил Николая Чауса, обвиняемого во взяточничестве, с должности судьи Днепровского районного суда Киева.